La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el registro de celulares que ya entró en vigor es para garantizar la seguridad, y rechazó que esta medida sea para vigilar a las personas.
En su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que es la propia empresa telefónica la que hace el registro y responsable de cuidar la información.
“Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población, de teléfonos celulares en el país. El registro que es muy importante para garantizar la seguridad, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica.
“Y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes, de seguridad o de procuración de justicia, solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito. Quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía”, refirió.
Insistió la Presidenta en que solamente la autoridad tiene acceso a la información si con el dispositivo móvil se cometió un delito como extorsión o fraude.
