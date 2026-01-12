El escritor y periodista Héctor Aguilar Camín ironizó sobre el hecho de que Pablo Gómez, quien actualmente encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, haya asegurado que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser autónomo.

En redes sociales, Aguilar Camín aseguró que Pablo Gómez, con estas acciones, está “quitando la escalera por la que él trepó”. El extitular de la UIF, cabe resaltar, fue uno de los primeros 100 diputados plurinominales en llegar a la LI Legislatura en 1979.

Pablo Gómez, del PRD, interpeló al primer mandatario en una sesión de noviembre de 1990. Foto: Archivo / EL UNVERSAL

Este lunes 12 de enero, el Consejo General del INE entregó a la Comisión Presidencial propuestas de reforma electoral, las cuales alcanzaron un respaldo mayoritario de consejeras y consejeros de este órgano.

Durante este evento, Gómez afirmó que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero que debe tener total independencia en sus resoluciones.

“Siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir que hará su propio gobierno y su propia ley”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que los órganos administrativos deben tener plena independencia en sus resoluciones y deben ser imparciales, conservar la legalidad y la certeza.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, enfatizó que se participa en este proceso desde la responsabilidad que le corresponde como autoridad técnica y que, a lo largo de su historia, el Instituto ha sabido adecuarse a cada reforma “sin excepción”.

Reafirmó que el papel fundamental del órgano electoral es garantizar la celebración de elecciones confiables y el cambio pacífico del poder, con rigor técnico, autonomía y vocación democrática.

La consejera Carla Humphrey consideró fundamentales tres ejes temáticos: la igualdad sustantiva de paridad y alternancia; la equidad relacionada con la fiscalización de recursos electorales y, finalmente, lograr procesos más rápidos, con menores costos y más transparencia, de cara a la ciudadanía, para alcanzar el voto por internet y el voto electrónico.

El consejero Uuc-kib Espadas, por otro lado, aseguró que las propuestas entregadas por el INE contribuirán a enriquecer las deliberaciones que la Comisión Presidencial tiene.

