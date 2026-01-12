El senador Ricardo Sheffield propuso revisar los contratos y convenios entre México y Cuba relacionados con el suministro de petróleo a la isla caribeña, para no poner en riesgo las relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

El legislador de Morena advirtió que México podría enfrentar mayores tensiones con Estados Unidos si mantiene el envío de petróleo a Cuba, y llamó a revisar la conveniencia de continuar con esta política, particularmente ante la delicada situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Si continuamos regalándole petróleo a Cuba, pues más problemas vamos a tener con nuestros vecinos de Estados Unidos”, advirtió en declaraciones a los medios de comunicación.

Sheffield reconoció que el apoyo energético a Cuba no es una política nueva, sino una práctica histórica sostenida por distintos gobiernos mexicanos, tanto del PRI y el PAN como de Morena.

No obstante, subrayó que el contexto actual obliga a ponderar factores más pragmáticos y económicos.

Entrevistado en el Senado, el legislador morenista destacó los lazos históricos y de amistad entre México y Cuba, al recordar que incluso en la época colonial la isla fue un centro de poder clave para la conquista del territorio mexicano.

“Es un pueblo que le une fuertes lazos de amistad y de historia con México. De hecho, México inició dependiendo de Cuba”, afirmó.

Sin embargo, señaló que la relación histórica no debe impedir una revisión crítica de la política energética, especialmente cuando Pemex atraviesa dificultades financieras.

“Sin ignorar esa relación y esa historia que nos une, yo creo que ahora hay que empezar a ponderar cuestiones más mundanas, más terrenales, y entre ellas, sin lugar a dudas, revisar la conveniencia de continuarlo dando (el petróleo)”, sostuvo.

“La situación financiera de Pemex no es boyante; ahora sí que se va a juntar el hambre con las ganas de comer”, señaló.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheffield consideró que no puede esperarse un acuerdo concreto, ya que la relación bilateral está marcada por una convivencia inevitable.

“Lo concreto es que vamos a ser hasta el final de los tiempos vecinos”, afirmó, al destacar que los lazos económicos, familiares y sociales entre ambos países no pueden borrarse por decisiones coyunturales.

Recordó que, si bien Estados Unidos ha tenido episodios históricos cuestionables con México, también ha habido momentos de apoyo, por lo que consideró que el camino adecuado es administrar las coyunturas y buscar salidas diplomáticas, en un contexto de cambios profundos en ambos países.

Sobre un posible riesgo de intervención de Estados Unidos en México, a la luz de lo ocurrido en Venezuela, Sheffield fue cauto y señaló que no puede descartarse ningún escenario con la actual administración estadounidense.

“Es imposible descartar algo con el gobierno que hoy día tiene Estados Unidos. En el contexto que vivimos, nada es descartable”, advirtió.

Respecto al llamado de Estados Unidos para obtener resultados tangibles en el combate a la inseguridad, el senador afirmó que se trata de una exigencia legítima, compartida por la propia ciudadanía mexicana. “Es el mismo reclamo que hacemos todas las ciudadanas y ciudadanos de este país. No por complacer a Estados Unidos, sino por cumplir la ley”, dijo.

No obstante, reconoció que la percepción ciudadana es que aún falta un largo camino por recorrer en materia de seguridad, aunque evitó emitir juicios directos sobre las fallas del gobierno federal en ese rubro.

“Lo que sí es tangible para la ciudadanía es que todavía nos falta mucho trecho. Eso sí es un hecho”, concluyó.

