La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los conservadores nacionales y extranjeros que quisieran ver un conflicto entre México y Estados Unidos “se van a quedar con las ganas”, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

En un video publicado en sus redes sociales, Alcalde Luján dijo que hay “estrategas extranjeros pagados por la ultraderecha mexicana”, quienes aseguran que hay un conflicto entre la relación bilateral.

“Nada más falso. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump tuvieron una conversación en donde hablaron sobre los avances en la estrategia de seguridad”, celebró la dirigente morenista.

Subrayó que ambos jefes de Estado abordaron, en específico, la reducción del 50% en el tráfico de fentanilo, que también impacta en la disminución de muertes de ciudadanos norteamericanos que consumen este opioide.

“También la Presidenta pudo destacar cuál es la posición de México en el tema de Venezuela, siempre respetando nuestros principios constitucionales”, culminó la dirigente nacional de Morena su mensaje.

En la “Mañanera del Pueblo” de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dialogó con Trump sobre el trabajo conjunto que se ha realizado en materia de seguridad, con “resultados muy importantes”.

La titular del Ejecutivo Federal destacó que fue una conversación muy amable y que ambos acordaron que continuarán trabajando en coordinación, bajo los principios de respeto que han regido a su gobierno.

“Hablamos del tema de Venezuela. Le dije muy claramente que: 'nosotros teníamos una Constitución y que eran muy claros los principios constitucionales'. Y hasta ahí quedó la conversación”, dijo la Presidenta de la República.

