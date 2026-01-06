La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reprobó que en estos días “la derecha conservadora mexicana” ha celebrado y aplaudido la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

En un video publicado en sus redes sociales, Alcalde Luján condenó que, incluso, estos personajes de la derecha “dejan ver su deseo de que México también pudiera ser intervenido”.

“Su antipatriotismo no es ninguna novedad. Nunca han entendido el principio elemental que siempre ha regido nuestra Constitución: el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones”, dijo.

La dirigente nacional de Morena señaló que estos principios son reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), “que cuando les conviene tanto refieren”.

Luisa Alcalde consideró que son muchos los eventos en la historia del mundo y de América Latina que confirman que “las intervenciones nunca abonan a la democracia, a la estabilidad ni al bienestar de los pueblos”, sino todo lo contrario.

En su mensaje, subrayó que “ningún país es juez del mundo” y que “ninguna nación tiene derecho a intervenir militarmente a otra”.

“Los pueblos deben ser libres para decidir su propio destino. En Morena acompañamos y respaldamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y no nos prestamos a las campañas digitales de odio, ni a las guerras narrativas”, agregó.

Insistió que en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se defiende la paz, el diálogo, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, como “la ruta que hemos defendido siempre”.

