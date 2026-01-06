Más Información
Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice
México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas
Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso
Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reprobó que en estos días “la derecha conservadora mexicana” ha celebrado y aplaudido la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
En un video publicado en sus redes sociales, Alcalde Luján condenó que, incluso, estos personajes de la derecha “dejan ver su deseo de que México también pudiera ser intervenido”.
“Su antipatriotismo no es ninguna novedad. Nunca han entendido el principio elemental que siempre ha regido nuestra Constitución: el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones”, dijo.
Lee también México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas
La dirigente nacional de Morena señaló que estos principios son reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), “que cuando les conviene tanto refieren”.
Luisa Alcalde consideró que son muchos los eventos en la historia del mundo y de América Latina que confirman que “las intervenciones nunca abonan a la democracia, a la estabilidad ni al bienestar de los pueblos”, sino todo lo contrario.
En su mensaje, subrayó que “ningún país es juez del mundo” y que “ninguna nación tiene derecho a intervenir militarmente a otra”.
Lee también Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"
“Los pueblos deben ser libres para decidir su propio destino. En Morena acompañamos y respaldamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y no nos prestamos a las campañas digitales de odio, ni a las guerras narrativas”, agregó.
Insistió que en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se defiende la paz, el diálogo, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, como “la ruta que hemos defendido siempre”.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]