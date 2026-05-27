Nación | 27-05-26 | 09:52 | Actualizada | 27-05-26 | 09:52 |

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la dependencia fortalece sus capacidades operativas en el espacio aéreo y marítimo para reforzar la seguridad nacional y garantizar la soberanía del país.

Durante la presentación del informe de seguridad del gobierno federal encabezado por la presidenta , el almirante destacó que la Secretaría de Marina desarrolla nuevas tecnologías y equipamiento estratégico, entre ellos drones, radios, vehículos blindados y buques multipropósito fabricados en instalaciones nacionales.

“Con estas capacidades, estamos logrando la presencia y control de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional”, afirmó.

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El funcionario explicó que uno de los objetivos es “agregar una dimensión vertical a las operaciones en el espacio aéreo marítimo”, mediante aeronaves no tripuladas de largo alcance que complementarán los actuales aviones de patrulla marítima.

Asimismo, detalló que la Marina mantiene operaciones especiales y de inteligencia apoyadas con tecnología avanzada, imágenes satelitales y vigilancia del espectro radioeléctrico, lo que ha permitido concretar más de 3 mil 700 detenciones de objetivos prioritarios vinculados con organizaciones criminales.

En el ámbito marítimo, señaló que durante la actual administración se han asegurado 71.4 toneladas de cocaína, 77 embarcaciones y más de 149 mil litros de combustible, además de la detención de 249 personas de distintas nacionalidades.

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Morales Ángeles subrayó que las operaciones también se extienden a puertos y aeropuertos estratégicos, donde se han decomisado drogas y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos sintéticos.

El titular de Marina sostuvo que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de la , al tiempo que se fortalece la presencia del Estado en mares, costas y zonas estratégicas del país.

em/apr

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