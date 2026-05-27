La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano solicitó la salida del país de dos agentes estadounidenses de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, debido a que no contaban con acreditación oficial para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que, de acuerdo con la información pública, en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses; dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México tras una petición formal del gobierno federal.

“Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron”, señaló.

Lee también Prevén que Maru Campos asista a la FGR en CDMX para declarar sobre el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Sheinbaum detalló que los agentes ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas; sin embargo, indicó que no notificaron ni registraron ante las autoridades mexicanas que realizarían actividades de inteligencia.

“No tenían acreditación, es decir, entraron de manera legal a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”, afirmó.

La Presidenta explicó que existe un protocolo para que agentes extranjeros puedan participar en este tipo de tareas, el cual debe ser autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de Seguridad.

Lee también Maru Campos acumula segundo citatorio; ahora por secuestro denunciado por Javier Corral

“Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un protocolo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gabinete de Seguridad, se apruebe su licencia o su estadía”, indicó.

La Mandataria federal añadió que, tras el diálogo entre la embajada de Estados Unidos y la cancillería mexicana, se optó por el retiro de los agentes del país.

apr