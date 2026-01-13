Más Información
Tras la llamada que tuvo este lunes con el mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para facilitar la conversación.
“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos en México [....] Cuando hemos solicitado el apoyo del embajador siempre hemos tenido el poyo”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este martes 13 de enero en Palacio Nacional.
“Agradecerle, en este caso se habló con el embajador, además de pedir directo la llamada a la Casa Blanca que normalmente se hace así, se habló con el embajador para explicarle que es lo que pretendíamos tratar con el presidente Trump y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada”, añadió.
Destaca embajador Johnson llamada Sheinbaum - Trump
Ronald Johnson destacó el lunes la contribución que hizo para que se lograra la llamada que sostuvo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el mandatario estadounidense Donald Trump.
A través de sus redes sociales, Johnson reconoció que "aún queda mucho por hacer".
"Tras un año de la relación EU-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos", expresó.
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia del lunes que el embajador Johnson asistió a Palacio Nacional y conversaron previo a la llamada con Donald Trump.
“Él (Johnson) sabe del trabajo que se está haciendo”, dijo Sheinbaum Pardo.
