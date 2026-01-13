Tras la llamada telefónica que sostuvo ayer con su homólogo de EU, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quedó descartada la intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

La mandataria detalló que en la conversación Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que “eso no estaba sobre la mesa”.

“Señora Presidenta, ¿quedó descartada una acción militar?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Sí”, respondió brevemente.

La jefa del Ejecutivo indicó que su gobierno seguirá colaborando con el país vecino en el marco de respeto a la soberanía de ambas naciones.

“Más bien fue en el tono de ‘si ustedes quieren que los ayudemos a más, con nuestras fuerzas, en México’. Le dije: ‘bueno, eso no. Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías’”.

En lo que fue la llamada número 15 con Donald Trump y sobre el tema de la intervención en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que le manifestó que México está en contra de cualquier intervención militar.

“Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición pública; que nosotros tenemos una Constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo: ‘bueno, entiendo que esa es su Constitución’. Y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela”, aseveró.

“Con Trump seguiremos aplicando la estrategia Kalimán: ‘serenidad y paciencia’”

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la relación con su homólogo de EU, Donald Trump, seguirá aplicando la estrategia Kalimán de “serenidad y paciencia”, y descartó que vaya a pelearse con él.

Afirmó que su gobierno buscará siempre una buena relación con la administración de Donald Trump, porque es lo que le conviene al pueblo de México.

Acusó que hay opositores que han ido a EU a denostar al gobierno de México, a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Trump hubiera salido mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque “no nos vamos a pelear”.

“Sigue aplicando la estrategia de Kalimán ,¿no?”, se le preguntó.

“Sí, serenidad y paciencia”, aseguró la Presidenta.

Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está en la disposición de fungir como “vehículo” para mediar un posible diálogo entre Estados Unidos y Cuba.

Al aclarar que ese tema no se tocó en la conversación que sostuvo con Donald Trump, la Mandataria federal destacó que el ofrecimiento de su gobierno tiene que ser aceptado por ambas naciones.

“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente tiene que ser aceptado por las partes. Pero en esta ocasión no hablamos de este tema.

“Siempre lo hemos dicho: si nosotros podemos ayudar a un diálogo entre ambas naciones, siempre vamos a estar ahí, pero tienen que estar de acuerdo ambas naciones. Entonces, esa posición está ahí.

“Si es necesario, llamaremos a movilizaciones, pero hay que buscar diálogo”.

En el Salón Tesorería, la Jefa del Ejecutivo federal confió en que habrá una buena revisión del T-MEC este año, pese a las tensiones que pudieran presentarse, pero indicó que “si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar.

“Si es necesario llamar a una movilización, a algo, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre un diálogo que nos permita avanzar. Y yo tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver. Va a haber sus tensiones de ciertos temas, pero va a ser bueno. Yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica entre las dos economías”, indicó.