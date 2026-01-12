Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

La presidenta aseguró que en la relación con su homólogo de Estados Unidos (EU), , seguirá aplicando la estrategia `Kalimán´ de `serenidad y paciencia´, y descartó que se vaya a palearse con el mandatario estadounidense.

La jefa del Ejecutivo federal denunció que hay opositores que han ido a EU a denostar al gobierno de México, y a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Donald Trump hubiera salido mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque "no nos vamos a pelear".

Afirmó que su gobierno buscará siempre una buena relación con la administración de Donald Trump porque es lo que le conviene al pueblo de México y a la nación.

"¿Qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad, porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, ya no tienen apoyo popular. Ellos creen que tiene que ir a buscar desde afuera para afectarnos […] Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que, en general, en la Unión Americana hay una buena opinión del gobierno de México a pesar de esas campañas que hacen opositores en ese país.

"Y hay que denunciarla también, hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente, el que no quiere a México, solamente al que no quiere México.

"A ellos les hubiera gustado que esta llamada no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque vamos a buscar siempre una buena relación en el marco de nuestros principios, porque le conviene al y le conviene a la nación y nosotros vamos a hacer lo que nos mandató el pueblo: lo mejor para el pueblo de México y lo mejor para la nación manteniendo nuestros principios, pero buscando un buen diálogo. Ellos están ahorita con `Ahhh, ya salió bien otra vez la conversación´.

"Les hubiera gustado que dijeran, `¡Ayy se peleó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump!´. No, pues no nos vamos a pelear", dijo.

"¿Sigue aplicando la Kalimán, la estrategia `Kalimán´? ", se le preguntó.

"Sí, `serenidad y paciencia´, respondió.

Sobre la carta que enviaron congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, , en la que reprobaron acciones militares contra México, la Presidenta lo agradeció: “No sé ni siquiera cómo fue que se dio esta comunicación”.

“No la cabildeamos nosotros, fue desde Estados Unidos; no es que los , nosotros queremos llevarnos bien con todos [...]. No sé muy bien cómo se dio esta comunicación, entonces lo agradecemos siempre, pero buscamos que se conozca lo que estamos haciendo aquí y lo bien que va México. Y que entre todos debemos garantizar una buena relación, por el bien de ambos países [...]”, dijo.

