La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la relación con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, seguirá aplicando la estrategia `Kalimán´ de `serenidad y paciencia´, y descartó que se vaya a palearse con el mandatario estadounidense.

La jefa del Ejecutivo federal denunció que hay opositores que han ido a EU a denostar al gobierno de México, y a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Donald Trump hubiera salido mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque "no nos vamos a pelear".

Afirmó que su gobierno buscará siempre una buena relación con la administración de Donald Trump porque es lo que le conviene al pueblo de México y a la nación.

Lee también Trump insistió con ayuda en seguridad durante llamada con Sheinbaum; hablan de situación en Venezuela

"¿Qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad, porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, ya no tienen apoyo popular. Ellos creen que tiene que ir a buscar desde afuera para afectarnos […] Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que, en general, en la Unión Americana hay una buena opinión del gobierno de México a pesar de esas campañas que hacen opositores en ese país.

"Y hay que denunciarla también, hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente, el que no quiere a México, solamente al que no quiere México.

"A ellos les hubiera gustado que esta llamada no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque vamos a buscar siempre una buena relación en el marco de nuestros principios, porque le conviene al pueblo de México y le conviene a la nación y nosotros vamos a hacer lo que nos mandató el pueblo: lo mejor para el pueblo de México y lo mejor para la nación manteniendo nuestros principios, pero buscando un buen diálogo. Ellos están ahorita con `Ahhh, ya salió bien otra vez la conversación´.

"Les hubiera gustado que dijeran, `¡Ayy se peleó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump!´. No, pues no nos vamos a pelear", dijo.

"¿Sigue aplicando la Kalimán, la estrategia `Kalimán´? ", se le preguntó.

"Sí, `serenidad y paciencia´, respondió.

Lee también Trump insistió con ayuda en seguridad durante llamada con Sheinbaum; hablan de situación en Venezuela

Sobre la carta que enviaron congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reprobaron acciones militares contra México, la Presidenta lo agradeció: “No sé ni siquiera cómo fue que se dio esta comunicación”.

“No la cabildeamos nosotros, fue desde Estados Unidos; no es que los republicanos o los demócratas, nosotros queremos llevarnos bien con todos [...]. No sé muy bien cómo se dio esta comunicación, entonces lo agradecemos siempre, pero buscamos que se conozca lo que estamos haciendo aquí y lo bien que va México. Y que entre todos debemos garantizar una buena relación, por el bien de ambos países [...]”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr