Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Reanudan operaciones en el AICM tras presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Tras la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, , la presidenta aseguró que quedó en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

"Señora Presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

*"Sí", respondió la Mandataria federal.

En , la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en la conversación con Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los , a lo que le reiteró que "eso no estaba sobre la mesa".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el gobierno de México seguirá colaborando con el gobierno de EU en el marco de respeto a la .

"Fue en el tono de `si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México´, le dije `Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que , pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía´ ", dijo.

