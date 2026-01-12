Más Información

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Cierre del Refugio Franciscano en CDMX tras 40 años de rescate animal; disputa por predio, maltrato y protestas, esto se sabe del caso

Del Toro pierde el Globo de Oro a mejor dirección; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Carlos Manzo; uno era el director de Relaciones Públicas

"El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán

Activan doble alerta por frío en CDMX; temperaturas de hasta 1 °C este lunes, 12 de enero

Washington.— El presidente de Estados Unidos, , instó este domingo a , que insiste en reclamar el fin de la detención del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá.

Trump ha subido el tono agresivo contra La Habana en los últimos días, sobre todo tras el derrocamiento de Maduro, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: Cero!”, escribió Trump en su red Truth Social, y agregó: “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”. Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.

Horas después, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó duramente a los comentarios de Trump. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”. Agregó que “no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó que Estados Unidos “se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

Más tarde, y sin referirse al anuncio de Trump, Venezuela emitió un comunicado en el que indicó que su relación con Cuba tiene como base histórica “la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”. Agencias

