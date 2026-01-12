Más Información
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Cuba, que insiste en reclamar el fin de la detención del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá.
Trump ha subido el tono agresivo contra La Habana en los últimos días, sobre todo tras el derrocamiento de Maduro, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses.
“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: Cero!”, escribió Trump en su red Truth Social, y agregó: “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”. Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.
Lee también: “Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”
Horas después, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó duramente a los comentarios de Trump. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”. Agregó que “no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”.
Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo.
El canciller Bruno Rodríguez afirmó que Estados Unidos “se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.
Lee también: Trump avala sugerencia de que Rubio sea presidente de Cuba; “Por mí está bien”
Más tarde, y sin referirse al anuncio de Trump, Venezuela emitió un comunicado en el que indicó que su relación con Cuba tiene como base histórica “la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”. Agencias
