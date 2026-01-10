Más Información

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

La Habana.- El buque petrolero Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con unos 86 mil barriles de procedentes de para ayudar a aliviar los prolongados apagones en la isla, según confirmó este sábado a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital insular en la mañana del viernes, tras salir el mes pasado del complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (), al sur del país norteamericano.

Los barriles comenzaron a ser descargados desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, del municipio habanero de Regla, según pudo confirmar EFE.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones -junto con el Eugenia Gas- que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba en años recientes.

Complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sur del país. Foto: AP / Archivo
Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que , tras la captura por parte de EU del presidente, , pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

Crisis energética en Cuba; 60% del combustible es importado

El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas 12 meses, el sistema eléctrico cubano ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

Los 80 mil barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110 mil barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40 mil provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60% del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65% es para alimentar a las termoeléctricas del país.

Una mujer compra sopa a un vendedor ambulante durante un corte de energía en La Habana, el lunes 21 de octubre de 2024. Foto: AP
Varios estudios independientes señalan que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Energía y otros centros similares, Venezuela había aportado en los últimos años en torno a 50 mil barriles diarios a Cuba, pero desde 2024 el volumen medio ha descendido a entre 10 mil y 30 mil. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país sudamericano y el anuncio por parte del presidente de EU, Donald Trump, de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una situación al límite.

Al respecto, el mandatario norteamericano aseguró que el gobierno de la isla está "a punto de caer" sin el "petróleo venezolano". En respuesta, el Ejecutivo insular aseguró los cubanos que están "dispuestos" a dar sus vidas.

