La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, ante la situación en Venezuela, México se vuelve en un proveedor importante de petróleo.

Aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; una son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora es parte, tanto del contrato como de la ayuda humanitaria”.

Comentó que los datos de Pemex se podrían dar después. “Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado”, añadió la mandataria.

Respecto a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara a Venezuela poner fin a sus relaciones económicas con China, Rusia, Irán y Cuba, Sheinbaum afirmó que ningún país debe decidir sobre los asuntos internos de otro y subrayó que cada nación es soberana para definir el destino de sus recursos naturales y su política exterior.

“No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea”, expresó.

La Presidenta planteó que “si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo. Reafirmó que México continuará su relación con Estados Unidos “de manera responsable”.