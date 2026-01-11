Más Información

La Habana. “Nadie nos dicta qué hacer”, respondió este domingo el presidente de Cuba, , al mandatario estadounidense, , quien instó a la isla alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Trump instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, añadió Díaz-Canel.

Asimismo, destacó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas” que padecen los cubanos, “deberían callar por vergüenza”, porque “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, el fallecido .

La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red X tras el comentario de Trump, que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió.

Además, dijo que su país “tiene absoluto derecho a desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, concluyó.

Cuba intenta a duras penas combatir desde hace más de 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

Este país comunista atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años, con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios.

