El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los presos políticos liberados en Venezuela a no "olvidar" la intervención de Estados Unidos en el país caribeño y apostilló que si lo hacen "no será bueno para ellos".
"Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara y e hiciera lo que tenía que hacerse", dijo Trump en Truth Social.
"¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos", agregó.
Lee también Congresistas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México
En un mensaje previo, el mandatario afirmó que está haciendo "Venezuela rica y segura de nuevo", aseguró "amar al pueblo venezolano" y envió "felicitaciones y gracias a toda aquella gente que está haciendo esto posible".
Trump decretó hoy una "emergencia nacional" para proteger en EU los ingresos por ventas del petróleo venezolano y ayer ofreció protección a grandes petroleras con el objetivo de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.
Mientras, el Departamento de Estado alertó hoy de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente", pues la situación es "fluida".
Lee también Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial
El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.
Familiares, activistas, ONG y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.
