Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

Se registra incendio en edificio de departamentos de la colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Coloca Profeco sellos de suspensión en establecimientos de CDMX y Edomex; hay farmacias, centros comerciales y hasta cantinas

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado

El presidente estadounidense, , instó a los presos políticos liberados en Venezuela a no "olvidar" la en el país caribeño y apostilló que si lo hacen "no será bueno para ellos".

"Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus . ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara y e hiciera lo que tenía que hacerse", dijo Trump en Truth Social.

"¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos", agregó.

Bandera de Venezuela. Foto: Federico Parra, AFP
Bandera de Venezuela. Foto: Federico Parra, AFP

En un mensaje previo, el mandatario afirmó que está haciendo "Venezuela rica y segura de nuevo", aseguró "amar al pueblo venezolano" y envió "felicitaciones y gracias a toda aquella gente que está haciendo esto posible".

Trump decretó hoy una "emergencia nacional" para proteger en EU los ingresos por ventas del venezolano y ayer ofreció protección a grandes petroleras con el objetivo de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.

Mientras, el Departamento de Estado alertó hoy de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente", pues la situación es "fluida".

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, , anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Familiares, activistas, ONG y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.

