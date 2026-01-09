La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Qatar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, luego de que fuera capturado el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

"Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente (primera dama)", dijo Rodríguez durante una jornada social con hospitales de su gobierno, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Añadió que la respuesta al ataque de EU contra Venezuela "será en el ámbito de la diplomacia", el escenario donde ambos países se verán "cara a cara", luego de que su gobierno anunciara que se evalúa la apertura de embajadas con Washington.

