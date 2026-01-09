Más Información

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña; "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dice

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

La presidenta encargada de Venezuela,, anunció este viernes que Qatar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, luego de que fuera capturado el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

"Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente (primera dama)", dijo Rodríguez durante una jornada social con hospitales de su gobierno, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Añadió que la respuesta al ataque de EU contra Venezuela "será en el ámbito de la diplomacia", el escenario donde ambos países se verán "cara a cara", luego de que su gobierno anunciara que se evalúa la apertura de embajadas con Washington.

