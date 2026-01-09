Un video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra momentos antes de que disparara mortalmente a la mujer en Minnesota.

El vicepresidente JD Vance lo retuiteó y dijo que demuestra que el oficial estaba en peligro. “Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

En el video, el agente esté frente al vehículo conducido por Renee Good, quien había detenido su camioneta color vino en perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor.

Lee también Federales impiden a Minnesota investigar muerte de mujer a manos del ICE; averiguación es dirigida solo por el FBI, revelan

Rodea el vehículo, se puede ver a Good con la ventanilla bajada y mirando directamente al oficial. En el video, Good luego habla con el agente, identificado como Jonathan Ross.

"Está bien, amigo. No estoy enojada contigo", dice. Ross no responde. En la ventanilla del coche se ve el reflejo de Ross, con el teléfono en alto, mientras sigue caminando. También se oye a la esposa de la víctima, Becca Good, decirle a Ross "da la cara".

El agente se dirige hacia la parte trasera del auto. Becca Good, la pasajera que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross: "No cambiamos nuestras placas todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros más tarde".

Lee también Minnesota declara estado de emergencia; alista a la Guardia Nacional tras muerte de una mujer por el ICE

"¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón", le dice a Ross. Luego intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Luego escuchas a otro oficial decirle a Good, el conductor, que "salga del maldito auto".

La mujer da marcha atrás, mientras gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El coche avanza, Ross grita "¡Guau!" y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo.

“Estas imágenes corroboran lo que el DHS ha afirmado desde el principio: que este individuo estaba obstaculizando la aplicación de la ley y utilizó su vehículo como arma en un intento de matar o causar daños físicos a las fuerzas del orden federales”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración obtenida por CNN.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Más Información