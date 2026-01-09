Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Un video capturado por el agente de muestra momentos antes de que disparara mortalmente a la mujer en Minnesota.

El vicepresidente JD Vance lo retuiteó y dijo que demuestra que el oficial estaba en peligro. “Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

En el video, el agente esté frente al vehículo conducido por , quien había detenido su camioneta color vino en perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor.

Lee también

Rodea el vehículo, se puede ver a Good con la ventanilla bajada y mirando directamente al oficial. En el video, Good luego habla con el agente, identificado como Jonathan Ross.

"Está bien, amigo. No estoy enojada contigo", dice. Ross no responde. En la ventanilla del coche se ve el reflejo de Ross, con el teléfono en alto, mientras sigue caminando. También se oye a la esposa de la víctima, Becca Good, decirle a Ross "da la cara".

El agente se dirige hacia la parte trasera del auto. Becca Good, la pasajera que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross: "No cambiamos nuestras placas todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros más tarde".

Lee también

"¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón", le dice a Ross. Luego intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Luego escuchas a otro oficial decirle a Good, el conductor, que "salga del maldito auto".

La mujer da marcha atrás, mientras gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El coche avanza, Ross grita "¡Guau!" y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo.

“Estas imágenes corroboran lo que el DHS ha afirmado desde el principio: que este individuo estaba obstaculizando la aplicación de la ley y utilizó su vehículo como arma en un intento de matar o causar daños físicos a las fuerzas del orden federales”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración obtenida por CNN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Visa F. Foto: iStock

Visa F para estudiar en Estados Unidos 2026: costo real, requisitos actualizados y paso a paso

¿Cómo registrar mi celular a mi nombre Paso a paso para dar de alta tu línea y evitar bloqueos. Foto: Especial / Telcel

¡No pierdas tu línea! El trámite obligatorio para registrar celulares. Qué es, cómo se hace. GUÍA

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

Guía para llenar el formulario DS-160 y solicitar la visa americana de turista este 2026

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

Tramita tu pasaporte mexicano por teléfono en 2026: precios, requisitos y pasos rápidos