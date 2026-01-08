Más Información
Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice
Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa
SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"
Washington. El vicepresidente de EU, JD Vance, consideró que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Minneápolis “está protegido por inmunidad absoluta”
Además, acusó a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al uniformado con su vehículo.
Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem
