Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Parlamento de Venezuela declara "héroes y mártires" a los muertos en ataque de EU; se creará un "monumento conmemorativo"

Venezuela considera venta de petróleo a EU una transacción entre gobiernos "legítimos e independientes"; "es una transacción comercial"

Washington. El vicepresidente de EU, , consideró que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de “está protegido por inmunidad absoluta”

Además, acusó a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al uniformado con su vehículo.

