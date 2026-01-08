Washington. El vicepresidente de EU, JD Vance, consideró que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Minneápolis “está protegido por inmunidad absoluta”

Además, acusó a la fallecida de ser una activista “víctima de la ideología de izquierda” que trató de atropellar al uniformado con su vehículo.

