Ecatepec, Méx. -Tres hombres que hacían detonaciones con armas de fuego en la parte alta de San Andrés de la Cañada fueron capturados por elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, con respaldo de la Secretaría de Marina.

Mientras realizaban patrullajes de proximidad social en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, los miembros de la corporación local recibieron un reporte sobre varios sujetos que manipulaban artefactos, al parecer armas, por lo que acudieron al punto señalado.

Detienen a tres sujetos armados en Ecatepec; hacían detonaciones en la Sierra de Guadalupe. Foto: Especial.

Lee también Boleteros de la Lotería Nacional bloquean Paseo de la Reforma; acuerdan mesa de diálogo con autoridades

Al realizar la intervención en un terreno despoblado de la parte alta de la Sierra, verificaron que los individuos portaban armas y realizaban disparos, por lo que les cuestionaron si contaban con permiso para llevarlas consigo, pero no lo tenían, por lo que les informaron que incurrían en un delito.

A los sujetos les aseguraron una escopeta, un arma de fabricación casera y un artefacto tipo rifle de municiones.

Detienen a tres sujetos armados en Ecatepec; hacían detonaciones en la Sierra de Guadalupe. Foto: Especial.

Dos de los hombres, identificados como Marco Antonio “N” y Jesús “N”, fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público Federal, mientras que Miguel Ángel “N”, fue remitido al Ministerio Público del fuero común.

dmrr/cr