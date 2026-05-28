[Publicidad]
Ecatepec, Méx. -Tres hombres que hacían detonaciones con armas de fuego en la parte alta de San Andrés de la Cañada fueron capturados por elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, con respaldo de la Secretaría de Marina.
Mientras realizaban patrullajes de proximidad social en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, los miembros de la corporación local recibieron un reporte sobre varios sujetos que manipulaban artefactos, al parecer armas, por lo que acudieron al punto señalado.
Lee también Boleteros de la Lotería Nacional bloquean Paseo de la Reforma; acuerdan mesa de diálogo con autoridades
Al realizar la intervención en un terreno despoblado de la parte alta de la Sierra, verificaron que los individuos portaban armas y realizaban disparos, por lo que les cuestionaron si contaban con permiso para llevarlas consigo, pero no lo tenían, por lo que les informaron que incurrían en un delito.
A los sujetos les aseguraron una escopeta, un arma de fabricación casera y un artefacto tipo rifle de municiones.
Dos de los hombres, identificados como Marco Antonio “N” y Jesús “N”, fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público Federal, mientras que Miguel Ángel “N”, fue remitido al Ministerio Público del fuero común.
Estas son las marchas y concentraciones previstas para el 28 de mayo; CNTE se concentrará en Estela de Luz
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fiscalía capitalina no tiene registro de denuncias o investigaciones por cámaras parásitas desmanteladas en CDMX; se hará revisión: Alcalde
Tendencias
X-Men '97 lanza tráiler y fecha de estreno; ¿quién es En Sabah Nur, el milenario villano de esta temporada?
Techbit
Huawei FreeClip 2 llevan el audio abierto a otro nivel
Universal Deportes
Raúl Jiménez se integra a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena
Sección
¿Qué hacer si mi dinero se queda atascado en el cajero al momento de hacer un depósito?
Sección
¿Bella Dueñas mintió? Abogada revela que no existe ninguna denuncia por amenazas contra la influencer
Sección
¿Por qué todos están apoyando a Tim Payne? La campaña que explotó en redes de cara al Mundial 2026
Sección
Talia Eisset y Yamarash te enseñan cómo protegerte de envidias y atraer el éxito