Mineápolis. Al menos ocho personas fueron detenidas este jueves durante el inicio de la segunda jornada de protestas por la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmaron testigos a EFE.

A primera hora de la mañana, hora local, decenas de manifestantes se concentraron frente al Bishop Henry Whipple Federal Building, el edificio federal donde se encuentran los agentes antiinmigración.

“Asesinos”, “Están matando a estadounidenses”, gritaron los manifestantes a los agentes, que formaron una barrera humana para proteger los accesos al edificio.

Renee Good, de 37 años, murió este miércoles tras recibir varios tiros por parte de un agente de ICE mientras protestaba contra la presencia del cuerpo en la ciudad.

A lo largo de la mañana, varios manifestantes se han enfrentado con los agentes federales acusándoles de “asesinos” y les han pedido que se marchen de la ciudad, como también les requirió el alcalde, Jacob Frey, tras conocer el incidente.

Agentes federales cerca de una barrera vial tras reportarse un tiroteo en Minneapolis el 7 de enero del 2026. Foto: AP

Mujer abatida por ICE "uso su auto como arma": Noem

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la mujer abatida por disparos de agentes migratorios usó su vehículo como un "arma" y reiteró que el oficial tomó medidas para "protegerse a sí mismo y a sus compañeros".

"Este vehículo se usó para atropellar a este oficial. Se usó como arma, y ​​el oficial sintió que su vida corría peligro. Se usó para llevar a cabo un acto violento, por lo que el oficial tomó medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros agentes del orden", sostuvo Noem en una rueda de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional señaló que hay una investigación en curso; no obstante, describió al agente como "un oficial experimentado que siguió su entrenamiento".

Por su parte, ayer Noem había acusado a la mujer abatida por el agente migratorio de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

Pese a que varias imágenes compartidas en redes sociales y recogidas por los medios locales muestran cómo el coche nunca tocó al agente, Noem volvió a insistir este jueves en que "fue atropellado por el vehículo".

Noem también criticó duramente a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de "corruptas" por dejar que "criminales e inmigrantes ilegales abusaran de los programas y robaran el dinero" del estado y la ciudad.

Técnicos médicos de emergencia atienden a una persona que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Foto: AP

Protestas e indignación en Minneapolis

Los mayores enfrentamientos se han vivido cuando ha llegado a la zona de la protesta Gregory Bovino, alto funcionario de la seguridad fronteriza de EU, una de las figuras más visibles en las operaciones de inmigración de la Administración de Donald Trump, en ciudades como Mineápolis.

Bovino se ha paseado a lo largo de la cadena humana de agentes federales, con una actitud desafiante, mientras todos los manifestantes se agolpaban por donde pasaba y le acusaban de ser el responsable de la muerte de Good.

Una gran parte de las personas concentradas ha acudido a la manifestación con mascarillas y gafas para protegerse de los gases químicos que los agentes lanzaron en las primeras protestas después del suceso.

Al conocerse la muerte, cientos de personas se concentraron en la calle donde había sucedido y estuvieron protestando y honrando a la víctima durante una vigilia que duró toda la noche.

Manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Foto: AP

Los colegios cancelan las clases

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para hacer frente a todas las protestas que se espera que se desarrollen en la ciudad.

Los colegios públicos de la ciudad han cancelado las clases, lo que queda de esta semana por seguridad.

Otras grandes ciudades del país, como Nueva York o Washington, también han salido a protestar por la muerte de la estadounidense.

El despliegue de agentes federales impulsado por Trump, sobre todo en ciudades demócratas, ha provocado malestar en gran parte de la población y ha desatado muchas protestas.

Los alcaldes de esas ciudades y los gobernadores de los estados también han condenado esta decisión.

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado desde principios del pasado diciembre unos dos mil agentes federales a Mineápolis.

La ciudad del estado de Minnesota ya ha sido testigo de protestas contra la violencia policial.

En 2020 fue protagonista del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

