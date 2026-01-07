Minneapolis/Washington.- Miles de personas se reunieron este miércoles en la avenida donde la ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, falleció luego de ser impactada por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y crece el rechazo a las operaciones de los agentes militares en la ciudad.

Más de 4 mil personas se dieron cita a la calle donde la camioneta de Good, de 37 años, quedó empotrada frente a un poste de electricidad, luego de ser asesinada, lo que ha generado debates en diversas esferas estadounidenses sobre los alcances del actuar de los uniformados.

Decenas de personas rechazan la intervención de ICE (07/01/2026). Foto: AFP

Las personas que asistieron al lugar se presentaron con flores, candelas, diferentes tipos de ofrendas para la víctima y carteles pidiendo la salida de ICE de la ciudad, en muestra de indignación.

La consigna "Minnesota no necesita más ICE" fue repetitiva durante la noche, haciendo replica de las palabras del alcalde demócrata de la ciudad, Jacob Frey, quien a pocos días de iniciar su tercer mandato, le pidió a los agentes migratorios salir de Minneapolis y calificó de "basura" el discurso del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que el agente actuó en defensa propia.

Además de la vigilia en la zona de los hechos, un grupo de 400 personas manifestaron frente a una sede de ICE en Nueva York esta noche, como otra de las respuestas de indignación de los estadounidenses ante los hechos violentos que han implicado a la agencia federal durante la Administración del presidente, Donald Trump.

NOW: "Fuck ICE!" - Hundreds of protesters are marching through the streets of Minneapolis and chanting to protest the ICE killing of Renee Good during an operation in the city this morning. pic.twitter.com/AUF0ZKM3iE — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 8, 2026

Al menos siete personas han fallecido durante operativos de ICE entre 2025 y 2026, la mayoría de estos casos tienen que ver con paradas a vehículos.

Antes de la velada en favor de la víctima, Trump había culpado a Good, aún no identificada públicamente, de haber provocado el percance por supuestamente no colaborar con los agentes.

