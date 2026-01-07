Miami.- El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de "estar matando gente" tras el tiroteo en el que una mujer -identificada como una ciudadana estadounidense blanca- murió durante una redada en Minnesota, y exigió a los agentes que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

"No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" y "basura" el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

Mujer abatida por agente de ICE no "era objetivo de ningún operativo"

La mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país”, indicó en una rueda de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de “un acto de terrorismo doméstico” por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en “defensa propia”, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de “mierda” este argumento.

"Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes": alcalde de Minneapolis

“Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó Frey en las redes sociales.

En un mensaje a los medios, Frey elevó el tono: “Mi mensaje al ICE: ¡Lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí. Afirman estar aquí para generar seguridad y están causando lo contrario. La gente está siendo lastimada. Las familias, separadas. Y ahora, hay alguien muerto. Deben irse”.

Sobre el asesinato de la mujer, Frey dijo: “Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”.

Habrá rendición de cuentas, dice el gobernador

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Waltz, calificó de "propaganda política" la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que el ICE actuó en defensa propia y de que la mujer quiso embestir a los agentes, en lo que el DHS calificó de "acto de terrorismo doméstico".

"He visto el video", posteó Waltz en X. Los alegatos del gobierno, afirmó, son "propaganda política".

Y advirtió que "el estado garantizará una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia".

I’ve seen the video.



Don’t believe this propaganda machine.



The state will ensure there is a full, fair, and expeditious investigation to ensure accountability and justice. https://t.co/3faWW4bQvV — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

