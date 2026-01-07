Más Información

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta cooperación cultural con distintas naciones

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta cooperación cultural con distintas naciones

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Miami.- El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de "estar matando gente" tras el tiroteo en el que una mujer -identificada como una ciudadana estadounidense blanca- murió durante una redada en Minnesota, y exigió a los agentes que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

"No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" y "basura" el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

Mujer abatida por agente de ICE no "era objetivo de ningún operativo"

La mujer abatida por el (ICE, en inglés) de este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país”, indicó en una .

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, , acusó a la mujer abatida de “un acto de ” por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en “defensa propia”, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de “mierda” este argumento.

Lee también

"Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes": alcalde de Minneapolis

“Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó Frey en las redes sociales.

Lee también

En un mensaje a los medios, Frey elevó el tono: “Mi mensaje al ICE: ¡Lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí. Afirman estar aquí para generar seguridad y están causando lo contrario. La gente está siendo lastimada. Las familias, separadas. Y ahora, hay alguien muerto. Deben irse”.

Sobre el asesinato de la mujer, Frey dijo: “Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”.

Habrá rendición de cuentas, dice el gobernador

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Waltz, calificó de "propaganda política" la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que el ICE actuó en defensa propia y de que la mujer quiso embestir a los agentes, en lo que el DHS calificó de "acto de terrorismo doméstico".

"He visto el video", posteó Waltz en X. Los alegatos del gobierno, afirmó, son "propaganda política".

Y advirtió que "el estado garantizará una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026