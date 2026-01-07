Más Información
Miami. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, lo que ha elevado las protestas.
"Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", dijo Walz, aludiendo a la Guardia Nacional.
"Son profesores de su comunidad, son empresarios, son profesionales de la construcción, son habitantes de Minnesota", dijo Walz. "Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como un accesorio en una lucha política nacional. No picaremos el anzuelo".
El gobernador indicó que la mujer baleada por el agente del ICE no ha sido plenamente identificada. Una vez que lo sea, se informará a su familia.
En esu mensaje, el gobernador afirmó que su administración "no se detendrá ante nada para exigir responsabilidades y justicia". Explicó que la "Oficina Estatal de Detención Criminal está trabajando en la investigación" del tiroteo a la mujer. Los líderes de la Guardia Nacional se están comunicando con las agencias policiales estatales y locales y con la seguridad nacional y la gestión de emergencias del estado, indicó.
"Tengo un mensaje muy sencillo: no necesitamos más ayuda del gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente", dijo Walz, refiriéndose al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
"No hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de Minnesota. He emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota. Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", insistió.
