Miami. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, lo que ha elevado las protestas.

"Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", dijo Walz, aludiendo a la Guardia Nacional.

"Son profesores de su comunidad, son empresarios, son profesionales de la construcción, son habitantes de Minnesota", dijo Walz. "Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como un accesorio en una lucha política nacional. No picaremos el anzuelo".

Lee también Mamdani debuta como alcalde y firma órdenes para vivienda; revoca directrices de su predecesor, Eric Adams

El gobernador indicó que la mujer baleada por el agente del ICE no ha sido plenamente identificada. Una vez que lo sea, se informará a su familia.

En esu mensaje, el gobernador afirmó que su administración "no se detendrá ante nada para exigir responsabilidades y justicia". Explicó que la "Oficina Estatal de Detención Criminal está trabajando en la investigación" del tiroteo a la mujer. Los líderes de la Guardia Nacional se están comunicando con las agencias policiales estatales y locales y con la seguridad nacional y la gestión de emergencias del estado, indicó.

BREAKING: Minnesota Governor Tim Walz issues a warning order to prepare the Minnesota National Guard following the ICE shooting in Minneapolis.



"To Minnesotans, know that our administration is going to stop at nothing to seek accountability and justice..."



"To Donald Trump and… pic.twitter.com/CZKhlReaww — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

"Tengo un mensaje muy sencillo: no necesitamos más ayuda del gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente", dijo Walz, refiriéndose al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Lee también VIDEO: Santa Claus se convierte en agente del ICE y deporta migrantes en EU; impulsa oferta de 3 mil dólares para autodeportarse

"No hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de Minnesota. He emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota. Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", insistió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv