Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Miami. El gobernador de , Tim Walz, declaró este miércoles estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, lo que ha elevado las protestas.

"Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", dijo Walz, aludiendo a la .

"Son profesores de su comunidad, son empresarios, son profesionales de la construcción, son habitantes de Minnesota", dijo Walz. "Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como un accesorio en una lucha política nacional. No picaremos el anzuelo".

El gobernador indicó que la mujer baleada por el agente del ICE no ha sido plenamente identificada. Una vez que lo sea, se informará a su familia.

En esu mensaje, el gobernador afirmó que su administración "no se detendrá ante nada para exigir responsabilidades y justicia". Explicó que la "Oficina Estatal de Detención Criminal está trabajando en la investigación" del tiroteo a la mujer. Los líderes de la Guardia Nacional se están comunicando con las agencias policiales estatales y locales y con la seguridad nacional y la gestión de emergencias del estado, indicó.

"Tengo un mensaje muy sencillo: no necesitamos más ayuda del gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem, ya han hecho suficiente", dijo Walz, refiriéndose al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"No hay nada más importante que la seguridad de los habitantes de Minnesota. He emitido una orden de alerta para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota. Tenemos soldados entrenados y preparados para ser desplegados si es necesario", insistió.

