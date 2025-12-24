Una maniobra publicitaria desató una intensa polémica a nivel internacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos lanzó una campaña navideña sin precedentes. Utilizando la icónica figura de Papá Noel o Santa Claus, la agencia federal busca incentivarla "autodeportación" de inmigrantes indocumentados antes de que finalice 2025.

El anuncio, que ya circula en redes sociales, muestra a un hombre con la tradicional barba blanca y traje rojo. Allí se le observa ajustándose un chaleco antibalas con el logo de ICE y portando armamento.

Las imágenes muestran a este "Santa agente" realizando arrestos en plena calle y supervisando el procesamiento de inmigrantes en centros de detención antes de ser escoltados a aviones de repatriación.

Medios internacionales indican que la campaña utiliza un lenguaje directo, ya que insta a los inmigrantes a "evitar la lista de traviesos de Santa" mediante la autodeportación.

La publicación del ICE también estuvo acompañada del siguiente mensaje: "Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana 3 mil dólares y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025".

Proceso de deportación

Para facilitar el proceso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promovió el uso de la aplicación CBP Home (anteriormente conocida como CBP One), ofreciendo un incentivo económico de 3.000 dólares y un vuelo gratuito de regreso al país de origen.

"Los extranjeros ilegales deberían aprovechar este regalo y deportarse", declaró Kristi Noem, secretaria del DHS. "Si no vienen voluntariamente, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar".

Igualmente, el DHS destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605 mil personas que han sido deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1.9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

Campaña de deportación masiva de Trump

La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

“Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1 mil dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

Unas 35 mil personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registro muy alejado de los 1.9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

