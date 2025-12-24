Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Un dispositivo explotó dentro de una mezquita en el mercado de Gamborun en Maiduguri, la capital del estado de Borno, , reportaron medios locales.

El hecho ocurrió mientras los fieles estaban rezando, provocando pánico y confusión en la zona del mercado densamente poblada.

Los comerciantes y residentes huyeron del lugar mientras una densa columna de humo se elevaba desde la mezquita, mientras algunas personas intentaban rescatar a las víctimas antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Los agentes de seguridad acordonaron rápidamente la zona para evitar más víctimas y permitir una evaluación preliminar del incidente.

Las autoridades no habían confirmado oficialmente el número de víctimas.

