Un dispositivo explotó dentro de una mezquita en el mercado de Gamborun en Maiduguri, la capital del estado de Borno, Nigeria, reportaron medios locales.
El hecho ocurrió mientras los fieles estaban rezando, provocando pánico y confusión en la zona del mercado densamente poblada.
Los comerciantes y residentes huyeron del lugar mientras una densa columna de humo se elevaba desde la mezquita, mientras algunas personas intentaban rescatar a las víctimas antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Los agentes de seguridad acordonaron rápidamente la zona para evitar más víctimas y permitir una evaluación preliminar del incidente.
Las autoridades no habían confirmado oficialmente el número de víctimas.
