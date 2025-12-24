Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

La administración del presidente Donald Trump confirmó que las operaciones de deportación y control migratorio continuarán sin interrupciones durante las festividades decembrinas en .

Esta postura surge tras un llamado directo de la jerarquía católica de Florida que solicitaba una tregua humanitaria en las redadas para evitar el clima de miedo que impera en las comunidades inmigrantes.

La petición formal fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, junto a otros siete prelados de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

En su misiva, los líderes religiosos argumentaron que, tras asegurarse la frontera y procesar a quienes poseen antecedentes criminales, las tácticas actuales están afectando a personas cuyo único propósito en el país es trabajar.

"Un clima de miedo y ansiedad está afectando no sólo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país", advirtió Wenski en el documento.

Los obispos instaron al Ejecutivo a realizar una pausa en las aprehensiones como un gesto de "respeto decente por la humanidad de estas familias" durante la Navidad.

A través de un breve comunicado enviado por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la solicitud sin hacer referencia a la festividad religiosa ni a la petición de pausa.

La funcionaria se limitó a ratificar el mandato político bajo el cual opera el actual gobierno.

"El presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ileales criminales. Y está cumpliendo esa promesa", escribió Jackson, según declaraciones publicadas por El Mundo de España.

Con esto, el gobierno dejó claro que el calendario festivo no alterará las funciones de las agencias de control migratorio.

El arzobispo Wenski, quien ha sido un crítico constante de las políticas de separación familiar, enfatizó que la aplicación de la ley migratoria debería ser racionalizada y humanizada.

Para el líder religioso, la contribución de esta población es vital para la estabilidad de diversas áreas económicas de Estados Unidos. Según su perspectiva, los inmigrantes destacan por su labor en:

  • El campo de la construcción.
  • El sector de la agricultura.
  • La industria de servicios.
  • El ámbito del cuidado de la salud.

Acompañamiento de la iglesia en centros de detención

Más allá de los comunicados oficiales, Wenski ha participado en iniciativas como "Knights on Bikes", un ministerio de los Caballeros de Colón que brinda apoyo espiritual en las prisiones de inmigrantes.

El arzobispo relató su experiencia en la instalación de los Everglades de Florida, conocida popularmente como la "", donde realizó rezos externos antes de recibir autorización para oficiar misa en su interior.

Para el arzobispo, la actividad pastoral dentro de estos centros es fundamental para contrarrestar los efectos de los arrestos masivos. "El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad", señaló el prelado.

Pese a estos argumentos basados en la fe y la dignidad humana, la postura oficial de la Casa Blanca se mantiene firme en la ejecución de su agenda de aplicación de la ley, sin excepciones por el periodo navideño.

