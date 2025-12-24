Las alertas por inundaciones repentinas rigen en Los Ángeles y la mayor parte del sur de California este miércoles en plena víspera de Navidad, mientras una de las peores tormentas navideñas recientes traía lluvias intensas y temores de mortales deslaves.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Pineapple Express", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, se espera que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

"Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional, agregando que "vidas y propiedades están en gran peligro".

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, y se esperaba más para el miércoles.

Los efectos de la tormenta ya se sentían en California la mañana del miércoles, con árboles y líneas eléctricas caídos en todo el estado.

Las autoridades del condado de Los Ángeles advirtieron de potenciales corridas de escombros en las zonas devastadas por incendios forestales en enero. Instaron a los residentes a seguir las actualizaciones meteorológicas y evitar los desplazamientos innecesarios.

Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo a periodistas en Los Ángeles que desde la tarde del miércoles hasta el viernes "muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas".

Algunas comunidades californianas aún tratan de recuperarse de los miles de incendios forestales que dejaron 31 muertos en todo el estado durante 2025, incluidas zonas residenciales de Los Ángeles como la lujosa Pacific Palisades.

Miguel López barre el agua de Marlene's Beachcomber en el muelle de Santa Mónica el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Santa Mónica, California. Foto: AP

La Navidad más húmeda en el sur de California

El sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años, dijeron meteorólogos, advirtiendo sobre inundaciones repentinas. Las áreas arrasadas por los incendios forestales de enero estaban bajo advertencias de evacuación, y los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron el martes que estaban yendo puerta a puerta en unas 380 casas especialmente vulnerables, ordenando a los residentes evacuar debido al riesgo de deslizamientos y flujos de escombros.

Áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibu, estaban bajo advertencias de inundación el miércoles, señalaron funcionarios locales. Partes de los condados de Santa Bárbara y Ventura también estaban vigilando posibles inundaciones. Otras partes del sur de California estaban bajo advertencias de viento e inundaciones. Más al norte, gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco estaban bajo vigilancia de inundaciones y advertencia de vientos fuertes.

Las condiciones podrían empeorar a medida que múltiples ríos atmosféricos se muevan a través del estado durante una de las semanas de viaje más concurridas del año. Se esperaba que la tormenta en Los Ángeles se fortaleciera hasta la tarde del miércoles antes de disminuir en la noche.

"Si planeas estar en las carreteras para las vacaciones de Navidad, por favor reconsidera tus planes", declaró Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

