Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

La mañanera de Sheinbaum, 22 de diciembre, minuto a minuto

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”

Poza Rica vive fracturada; sigue reconstrucción tras las inundaciones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

Washington. El Gobierno de triplicó hasta tres mil dólares el incentivo monetario para los que elijan antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EU, les daremos tres mil dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el y les daremos tres mil dólares para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, .

Noem especificó que este aumento del “bono de salida” solo será efectivo hasta el fin de año e incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra. “Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

EU ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de mil dólares y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

“Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la . “Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente,, a la en enero pasado, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayoren la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones pro-inmigrantes.

