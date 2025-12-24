Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Desde Belén hasta Beijing, personas de todo el mundo celebran la este 2025.

Un oso polar, como mascota, sube a un ascensor durante la celebración navideña. Nadadores se sumergen en las gélidas aguas de Irlanda del Norte para un evento benéfico. Cantantes llenan un estadio en Indonesia, así algunos de los festejos este 24 de diciembre.

Los fotógrafos de Associated Press han capturado imágenes diversas y fascinantes como estas, que narran un período festivo lleno de alegría, reverencia y luces deslumbrantes.

Cristianos asisten a la oración de Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en la Catedral de Santa María en Yangón, Myanmar. Foto: AP
Un oso polar mascota da un paseo en un ascensor durante un descanso de entretener a los invitados en vísperas de Navidad en Beijing. Foto: AP
La gente se lanza al mar en la bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough para recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI. Foto: AP
El clero católico camina en procesión junto a la Iglesia de la Natividad, considerada tradicionalmente el lugar de nacimiento de Jesús, en la víspera de Navidad, en la ciudad cisjordana de Belén. Foto: AP
Personas sostienen velas eléctricas mientras cantan durante un servicio de Nochebuena en el estadio Indonesia Arena en Yakarta, Indonesia. Foto: AP
La gente se reúne en la plaza Roemerberg para asistir al repique de campanas de la ciudad en la víspera de Navidad en Frankfurt, Alemania. Foto: AP
