"Sobre aprender a diseccionar cerdos fetales"; el poema que marcó la carrera de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Minneapolis

Renée Nicole Macklin-Good murió esta tarde a manos de los agentes de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, cuando le dispararon mientras conducía su vehículo.

Nicole Macklin-Good, oriunda de Colorado Springs, Colorado, estudiaba Escritura Creativa en la Universidad de Colorado (ODU).

También era poeta y en 2020 cursó la licenciatura en el Departamento de Inglés de la Universidad Old Dominion en Virginia, ese mismo año, formó parte de la Lista del Decano de Primavera y ganó el Premio de Poesía Universitaria y Universitaria de la Academia de Poetas Estadounidenses de 2020 en la Universidad Old Dominion.

Lee también "Era un ser humano increíble"; identifican a mujer asesinada durante redada de ICE en Minneapolis

Su poesía llegó a publicarse en Metrosphere y Coronado Literary Review.

Actualmente copresentaba un podcast junto a su esposo, el comediante Tim Macklin. Además, según su biografía, cuando no escribía disfrutaba de maratones de películas y crear arte con sus tres hijos.

¿Qué dice el poema ganador del Premio de Poesía Universitaria?

"On Learning to Dissect Fetal Pigs"

I want back my rocking chairs,

solipsist sunsets,

& coastal jungle sounds that are tercets from cicadas and pentameter from the hairy legs of

cockroaches.

i’ve donated bibles to thrift stores

(mashed them in plastic trash bags with an acidic himalayan salt lamp—

the post-baptism bibles, the ones plucked from street corners from the meaty hands of zealots, the

dumbed-down, easy-to-read, parasitic kind):

remember more the slick rubber smell of high gloss biology textbook pictures; they burned the hairs

inside my nostrils,

& salt & ink that rubbed off on my palms.

under clippings of the moon at two forty five AM I study&repeat

ribosome

endoplasmic—

lactic acid

stamen"...

En este enlace encontrarás el poema completo en su idioma original: https://www.porkopolis.org/pig_poet/renee-nicole-macklin/ y aquí esta una parte de él en español:

Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo

Quiero de vuelta mis mecedoras,

atardeceres solipsistas,

y sonidos de la selva costera que son tercetos de cigarras y pentámetros de las patas peludas de cucarachas.

He donado Biblias a tiendas de segunda mano.

(los aplasté en bolsas de basura de plástico con una lámpara de sal ácida del Himalaya—

Las Biblias postbautismales, las arrancadas de las esquinas de las manos carnosas de los fanáticos, las tipo simplificado, fácil de leer y parásito):

Lee también Operativos de migración en Navidad; continúan pese a pedido de la Iglesia para una tregua en las redadas en EU

Recuerda más el olor a goma resbaladiza de las imágenes brillantes de los libros de texto de biología; quemaban los pelos.

dentro de mis fosas nasales, y sal y tinta que se me pegaron en las palmas.

Bajo los recortes de la luna a las dos cuarenta y cinco AM estudio y repito

ribosoma

endoplásmico-

ácido láctico

estambre...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa