Culiacán. Un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús “N”, fue localizado sano y salvo, luego de un reporte de una presunta privación de su libertad por personas desconocidas, en la zona del fraccionamiento Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en la que este elemento federal fue localizado y si hay personas detenidas, solo se conoce que se encuentra sano y salvo, bajo observación médica.

Se conoció que la noche del domingo pasado, u operativo aéreo y terrestre fue desplegado por fuerzas federales, estatales y municipales, en busca de personas armadas que presuntamente privaron de la libertad, en la ciudad de Mazatlán, un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús “N”, sin que se conozca si este se encontraba en servicio.

La información que se conoce es que la noche del domingo pasado, este elemento, presuntamente fue interceptado por personas armadas en el fraccionamiento Santa Fe, al sur del puerto, por lo que en ese sector, unidades del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mantienen un rastreo de los presuntos responsables.

Helicópteros del ejército mantienen desde la noche del domingo pasado algunos, sobrevuéleos sobre los fraccionamientos Stanza Magnolia, La Sirena y Santa Fe, en tanto en el medio terrestre, patrullas de la estatal preventiva y municipales participan en el operativo de búsqueda de este elemento de la Guardia Nacional.

Las autoridades no han dado detalles de como sucedieron los hechos, ni de las posibles características de los responsables, sobre se conoce el nombre del elemento federal, sin que se revele si este se encontraba en servicio o gozara de su día de descanso.

ss/apr