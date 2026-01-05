Más Información

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

AIFA va por consultoría para atraer pasajeros; también busca seducir a aerolíneas

AIFA va por consultoría para atraer pasajeros; también busca seducir a aerolíneas

Pese a riesgos, Tren Interoceánico no detuvo operaciones; alistan denuncias

Pese a riesgos, Tren Interoceánico no detuvo operaciones; alistan denuncias

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Culiacán. Un elemento de la , identificado como Jesús “N”, fue localizado sano y salvo, luego de un reporte de una presunta por personas desconocidas, en la zona del fraccionamiento Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en la que este elemento federal fue localizado y si hay , solo se conoce que se encuentra sano y salvo, bajo observación médica.

Se conoció que la noche del domingo pasado, u operativo aéreo y terrestre fue desplegado por fuerzas federales, estatales y municipales, en busca de personas armadas que presuntamente privaron de la libertad, en la ciudad de , un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús “N”, sin que se conozca si este se encontraba en servicio.

Lee también

La información que se conoce es que la noche del domingo pasado, este elemento, presuntamente fue interceptado por personas armadas en el fraccionamiento Santa Fe, al sur del puerto, por lo que en ese sector, unidades del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mantienen unde los presuntos responsables.

Helicópteros del ejército mantienen desde la noche del domingo pasado algunos, sobrevuéleos sobre los fraccionamientos Stanza Magnolia, La Sirena y Santa Fe, en tanto en el medio terrestre, patrullas de la estatal preventiva y municipales participan en el de este elemento de la Guardia Nacional.

Las autoridades no han dado detalles de como sucedieron los hechos, ni de las posibles características de los responsables, sobre se conoce el nombre del elemento federal, sin que se revele si este se encontraba en servicio o gozara de su día de descanso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]