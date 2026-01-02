Cancún, Q. Roo. - La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que fue detenido Miguel Francisco “N”, por su probable relación con el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, en Cancún.

Su captura se realizó después de que la FGE solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por personal de la institución.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección Científica de la Guardia Nacional.

En dicho reporte se establece que, con autorización de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos en México (HSI, por sus siglas en inglés), se canalizaron tres informes emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

Del trío de documentos se desprende que el investigado, presuntamente utilizando un pseudónimo, habría empleado correos electrónicos y números telefónicos para difundir, distribuir, almacenar, producir, intercambiar y compartir imágenes y videos de material de pornografía infantil.

La FGE señaló que los servicios digitales analizados se encuentran vinculados a un correo electrónico presuntamente utilizado por Miguel Francisco “N” para la carga y almacenamiento de este tipo de material, a través de una conexión a internet localizada en el municipio de Playa del Carmen.

Como parte de las diligencias, se practicaron dictámenes periciales. El dictamen en la especialidad de Medicina, con base en la escala Tanner, concluyó que los archivos de material de pornografía infantil corresponden a personas del sexo femenino.

En tanto, el dictamen en la especialidad de Psicología Forense determinó que, del análisis de los archivos, se observa la participación de personas menores de 18 años, tanto femeninas como masculinas, realizando actos de exhibicionismo corporal y de índole sexual, además de ser objeto de agresiones sexuales de gravedad.

Una vez concluido el procedimiento de detención, Miguel Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió y será dentro del término constitucional cuando se determine su situación jurídica.

