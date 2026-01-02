Más Información

Ciudad Victoria. - Un en el cual participaron un automóvil Ford, un tráiler y una pipa dejó como saldo y dos lesionadas.

El choque se registró este viernes en el kilómetro 36 de la carretera Ciudad Victoria a .

Accidente en carretera Ciudad Victoria-Zaragoza deja cuatro muertos; dos más resultan lesionados.
Según el reporte inicial, las cuatro personas que murieron iban en un auto Ford, el cual tras el impacto se incendió sin que sus ocupantes pudieran salir.

Los operadores del tráiler y de la pipa recibieron atención de emergencia en el lugar; uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital de Ciudad Victoria.

Debido al accidente, por los trabajos de atención, así como las labores del personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para dar fe de los cuatro cuerpos, la circulación vehicular tuvo que ser desviada por un costado de la carretera.

