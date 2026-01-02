Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo en el municipio de Tamazula, Durango, convirtiéndose en el primer feminicidio del año en la entidad.

El reporte indica que los hechos ocurrieron la tarde del 1 de enero, cuando la víctima fue atacada a puñaladas presuntamente por su marido al interior del domicilio. El presunto responsable se dio a la fuga y a pesar de un operativo desplegado, todavía no se da con su captura.

La mujer fue trasladada vía aérea desde la comunidad de El Durazno hasta el Hospital Integral de Tamazula, sin embargo, la mujer llegó sin signos vitales.

La víctima presentaba múltiples heridas en el abdomen, manos, pecho y cuello. Julieta Hernández Camargo, activista, presidenta de la asociación Sí Hay Mujeres en Durango, dijo que el caso tiene todas las características de un feminicidio, pues brutalmente atacada por el esposo después de que este consumiera alcohol.

“Es muy lamentable que sigamos en Durango con violencia hacia las mujeres en su máxima expresión como es el feminicidio, y también es terrible que se den con tanta saña como fue en este caso”, comentó.

Hernández Camargo recordó que Durango sigue con 16 municipios en Alerta de Violencia de Género. El año pasado en enero no se reportó ningún feminicidio, pero el año se cerró con 11 asesinatos de mujeres y seis de ellos fueron clasificados por la fiscalía estatal como feminicidios.

