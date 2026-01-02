Culiacán, Sin a 2 de Enero. - En un hospital de la ciudad de Mazatlán, murió la primera mujer víctima de la violencia de este año, identificada como Lucila “N” de 55 años de edad, quien permaneció 13 días internada por herida de bala que recibió en un ataque contra dos de sus hijos, los cuales fallecieron.

Según el registro, el pasado día 19 de diciembre, en la colonia Heraclio Bernal, del municipio de San Ignacio, se presentaron hombres armados a la casa de la víctima, los cuales luego de tocar la puerta, dispararon contra dos de sus hijos, al ver que sucedía ella recibió un impacto en el abdomen.

En el interior de la vivienda, ubicada por la calle Tomas Urbina, casi esquina con Francisco Villa, de la colonia Heraclio Bernal, quedaron los cuerpos de Alexis “N”, de 19 años de edad y Jesús Manuel N” de 20, en tanto que la mujer herida, logró caminar dos calles y llegar a un hospital donde solicitó auxilio.

Por la gravedad de la herida en el abdomen, la señora Lucila “N” de 55 años de edad, tuvo que ser trasladada a un hospital de la ciudad de Mazatlán, donde permaneció bajo atención médica 13 días, pero falleció a causa de las complicaciones que presento.

dmrr/cr