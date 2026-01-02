Más Información
FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño
Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas
Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público
Ciudad Victoria.- El segundo caso en Tamaulipas, de miasis asociada al gusano barrenador del ganado, fue detectado en un ejido del municipio de Altamira.
A pesar de ello, el subsecretario de Desarrollo Pecuario, Cuauhtémoc Amaya García, aclaró que no existe evidencia de propagación activa ni riesgo de brote.
Lee también: Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco
Explicó que el caso se presentó en un equino con una herida, en el ejido Llano Grande, del municipio de Altamira, en una zona que colinda con el estado de Veracruz.
El animal fue atendido de inmediato y reportado a las autoridades, para que la intervención fuera oportuna.
“Cuando acudimos al reporte la lesión ya había sido tratada y las larvas estaban muertas. Aun así, se hizo el muestreo correspondiente, confirmándose que se trataba de larvas de la mosca causante del gusano barrenador”, añadió Amaya.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]