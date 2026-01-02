Ciudad Victoria.- El segundo caso en Tamaulipas, de miasis asociada al gusano barrenador del ganado, fue detectado en un ejido del municipio de Altamira.

A pesar de ello, el subsecretario de Desarrollo Pecuario, Cuauhtémoc Amaya García, aclaró que no existe evidencia de propagación activa ni riesgo de brote.

Explicó que el caso se presentó en un equino con una herida, en el ejido Llano Grande, del municipio de Altamira, en una zona que colinda con el estado de Veracruz.

El animal fue atendido de inmediato y reportado a las autoridades, para que la intervención fuera oportuna.

“Cuando acudimos al reporte la lesión ya había sido tratada y las larvas estaban muertas. Aun así, se hizo el muestreo correspondiente, confirmándose que se trataba de larvas de la mosca causante del gusano barrenador”, añadió Amaya.

