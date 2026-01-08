Más Información

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Suman tres exfuncionarios de García Luna detenidos, acusados en presunta red de lavado; así operaban

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Conversaciones con EU, oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia: Dinamarca; "nosotros pedimos reunión", dice el territorio

ICE mata a mujer estadounidense en Minneapolis; lo que hay que saber sobre el tiroteo fatal en medio de una redada

La ciudad estadounidense de Minneapolis vive este jueves nuevas manifestaciones contra la , luego del asesinato de una mujer por disparos de un agente del ICE durante un operativo el miércoles, hecho que desató la indignación de los residentes locales.

La mujer, identificada por medios locales como, de 37 años, murió tras recibir varios a quemarropa cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban junto a su auto y afirmaron que les bloqueaba el paso.

Las imágenes del incidente muestran a un agente de enmascarado intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente enmascarado disparara tres veces de frente contra la SUV Honda Pilot.

El perdió entonces el control y chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

Macabra escena

Su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado.

Uno de los testigos del hecho, dijo a la cadena MS NOW que escuchó “tres disparos” y que “grabé muchos videos de cómo llevaban el cuerpo a la ambulancia”.

Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra.

“La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre”, dijo el testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla, pero los agentes del ICE lo impidieron.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” al momento del y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

El gobierno del presidente se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de “mierda”, y pidió al ICE abandonar la ciudad.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

Miles de manifestantes salieron a las gélidas calles de Mineápolis tras el , portando carteles que decían “Fuera ICE de MPLS”, una abreviatura común de la ciudad.

Según el periódico Minnesota Star Tribune, manifestantes convocaron varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una a las órdenes de Trump.

¿Terrorismo interno o propaganda?

La decisión ha provocado críticas de quienes afirman que los agentes en el terreno no han sido debidamente entrenados.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), , dijo que “cualquier pérdida de vida es una tragedia”, pero calificó el incidente de “terrorismo interno” y afirmó que la víctima “había estado acosando y obstaculizando el trabajo [de ICE] durante todo el día”.

En su cuenta de X, el DHS afirmó que la había intentado atropellar a un agente y que este hizo “disparos defensivos”. Trump también dijo que el agente disparó “en defensa propia”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió una investigación “completa, justa y rápida”.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El agente que le disparó a Good supuestamente había sido embestido y arrastrado en una carretera por un manifestante contra el ICE, en un incidente registrado el pasado mes de junio, según Noem.

Trump ha convertido la prevención de la y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que se habían desplegado hasta dos mil agentes en Mineápolis y sus alrededores para llevar a cabo redadas tras varias denuncias contra migrantes somalíes.

