Estados Unidos impuso sanciones a empresarios y funcionarios del gobierno de Nicaragua por "facilitar" la migración ilegal a ese país y advirtió que no "tolerará" acciones que "socaven" su seguridad, según el Departamento de Estado.
En los últimos años, Washington ha señalado al gobierno izquierdista de los copresidentes y esposos de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de convertir al país en un atajo para la llegada de vuelos con miles de migrantes para que sigan su viaje a Estados Unidos, entre ellos africanos y asiáticos.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, dijo en un comunicado que la administración de Donald Trump tomó las "medidas" de "revocar visas a individuos en Nicaragua identificados como facilitadores conscientes de la inmigración ilegal".
"Esto incluye a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos", indicó el funcionario, sin identificarlos.
Agregó que "las entidades" representadas por los sancionados "facilitaron viajes a través de Nicaragua, habilitados por las políticas migratorias permisivas por diseño de la dictadura nicaragüense".
En 2024, el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso sanciones similares a Nicaragua por facilitar la llegada de vuelos chárter y señaló a Managua de vender visas a migrantes de forma exprés para que siguieran su ruta hacia el norte.
"Estados Unidos no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración", advirtió Pigott.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump emprendió una fuerte política contra la inmigración ilegal que incluye deportaciones masivas y redadas.
