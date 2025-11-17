Más Información
El gobierno de Canadá sobrevivió el lunes a un voto de confianza, luego de que el Parlamento aprobara por estrecho margen un presupuesto que el primer ministro Mark Carney considera esencial para fortalecer una economía amenazada por los aranceles de Estados Unidos.
El gobierno liberal, que no tiene mayorías, se arriesgó a un colapso debido a la ajustada votación del presupuesto, pero un pequeño grupo de legisladores de oposición -que quiso evitar una elección anticipada- permitió que el plan fuera aprobado.
Carney había descrito el presupuesto como una oportunidad "generacional" para invertir en el futuro económico de Canadá, y dijo que fortalecería la autosuficiencia y reduciría la dependencia del comercio con Estados Unidos.
"Ahora no es el momento de ser cautelosos, porque la fortuna favorece a los valientes", afirmó la semana pasada.
Carney fue elegido en abril para hacer frente a los aranceles proteccionistas de Trump, pero su partido liberal no logró la mayoría parlamentaria.
Para aprobar el presupuesto se necesitaban dos votos de la oposición o dos abstenciones. Al final lograron un voto de la oposición y una abstención.
El presupuesto prevé duplicar el déficit fiscal respecto al año pasado.
Carney asegura que esto es necesario para compensar el daño causado por las políticas comerciales de Estados Unidos.
El primer ministro asegura que inversiones en el ejército y la infraestructura de Canadá ayudarán a mejorar la soberanía económica. Ha advertido repetidamente que las relaciones con Estados Unidos no volverán a la normalidad previa a Trump.
"Es un momento para lograr grandes cosas para los canadienses, y lograrlas rápidamente", aseguró.
