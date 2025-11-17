Más Información

La marcha Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”

La marcha Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Trump, tras marcha Z; “no estoy contento con México"

Trump, tras marcha Z; “no estoy contento con México"

Canadá emite alerta de viaje para 13 estados en México por violencia y crimen organizado

Canadá emite alerta de viaje para 13 estados en México por violencia y crimen organizado

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

El gobierno de sobrevivió el lunes a un voto de confianza, luego de que el Parlamento aprobara por estrecho margen un presupuesto que el primer ministro Mark Carney considera esencial para fortalecer una economía amenazada por los aranceles de Estados Unidos.

El , que no tiene mayorías, se arriesgó a un colapso debido a la ajustada votación del presupuesto, pero un pequeño grupo de legisladores de oposición -que quiso evitar una elección anticipada- permitió que el plan fuera aprobado.

Carney había descrito el presupuesto como una oportunidad "generacional" para invertir en el futuro económico de Canadá, y dijo que fortalecería la autosuficiencia y reduciría la dependencia del comercio con Estados Unidos.

Lee también

"Ahora no es el momento de ser cautelosos, porque la fortuna favorece a los valientes", afirmó la semana pasada.

Carney fue elegido en abril para hacer frente a los aranceles proteccionistas de Trump, pero su partido liberal no logró la mayoría parlamentaria.

Para aprobar el presupuesto se necesitaban dos votos de la oposición o dos abstenciones. Al final lograron un voto de la oposición y una abstención.

El presupuesto prevé duplicar el déficit fiscal respecto al año pasado.

Carney asegura que esto es necesario para compensar el daño causado por las políticas comerciales de Estados Unidos.

Lee también

El primer ministro asegura que inversiones en el ejército y la infraestructura de Canadá ayudarán a mejorar la soberanía económica. Ha advertido repetidamente que las relaciones con Estados Unidos no volverán a la normalidad previa a Trump.

"Es un momento para lograr grandes cosas para los canadienses, y lograrlas rápidamente", aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos