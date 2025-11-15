Más Información

, primer ministro canadiense, afirmó que la mandataria mexicana, , es excepcional. "Primero, la señora Sheinbaum es excepcional. Seamos claros: es excepcional. El día de la señora Sheinbaum empieza a las 5:30 de la mañana, todos los días", afirmó el premier.

"La primera reunión es a las 6:00, en persona, sobre seguridad interna en . Y después, una conferencia de prensa cada día", añadió Carney.

"Yo no tengo material para una conferencia de prensa", mencionó el premier canadiense.

Carney participó en un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal.

En medio de las tensiones generadas por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, la presidenta mexicana Sheinbaum y el primer ministro canadiense Carney acordaron en septiembre un plan de acción para fortalecer la cooperación entre ambas naciones en diferentes áreas, incluida la seguridad, y abogaron a favor del tratado comercial de Norteamérica que será sujeto a revisión el próximo año.

es/bmc

