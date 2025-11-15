Desde Campeche, Sheinbaum asegura que a México le ha ido bien, el siguiente año le irá mejor; supervisa Mujeres Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este año le ha ido bien a México, pero confío que el próximo año, “le va a ir mejor”.

Al encabezar la supervisión del avance del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que cuando un gobierno está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria.

“Por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza supervisión del avance del programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche (15/11/2025). Foto: Especial

Sheinbaum se compromete a reconstruir la carretera Escarcega-Palizada

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores (Morena) y ante el grito de cientos de asistentes de “¡Carretera! ¡Carretera! ¡Carretera!”, la Mandataria federal se comprometió a que su gobierno reconstruirá la carretera Escarcega-Palizada, la cual prácticamente en su totalidad está llena de baches.

Indicó que la reconstrucción de esta carretera iniciará el próximo año, debido a que ya se cerró el presupuesto de este año.

“Ahora que planeamos esta gira por Campeche y Tabasco me dijeron unos compañeros ‘No es que no vaya a Palizada, porque no está bien la carretera’, y le dije ‘Pues precisamente, por eso quiero ir a Palizada en carretera’.

Presidenta Claudia Sheinbaum en Palizada, Campeche (15/11/2025). Foto: Especial

“Bueno, viene el compromiso: de aquí a fin de año ya no nos va a alcanzar, porque ya se cerró el presupuesto, pero el próximo año iniciamos con toda la reparación de la carretera a Palizada”, dijo ante el aplauso se cientos de pobladores reunidos en el centro del municipio.

