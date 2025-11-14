Más Información

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

La presidenta minimizó las campañas en redes sociales de opositores a su gobierno y afirmó: “Ellos creen que una campañita ahí en redes nos va a romper, nos va a hacer sentir mal. No, la verdad”.

Al presentar esta tarde el , la Jefa del Ejecutivo federal aseguró que a ella y a su administración los fortalece una sola cosa: el gobernar con, por y para el pueblo.

“Fuimos desde el principio parte del movimiento que encabezó por la transformación del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Campeche (14/11/2025). Foto: Presidencia
“Ellos creen que una campañita ahí en redes nos va a romper, nos va a hacer sentir mal. No la verdad, porque a nosotros nos fortalece una sola cosa, nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cuando a uno lo critican “es cuando más fuerte se pone uno”.

“Porque nosotros crecimos en la lucha. A nosotros no nos puso alguien para decir, ‘Ay, pues, ya llegó este potentado y puso a la Presidenta’. Nosotros crecimos luchando”.

Señaló que desde joven luchó por el derecho a la educación, y más adelante, luchó por la democracia en México.

“Se acabó el silencio, debemos estar alertas para defender a la Presidenta: Layda Sansores

Antes, la gobernadora Layda Sansores (Morena), salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que “se acabó el silenció” y que el movimiento de la Cuarta Transformación no está para soportar pedradas.

Ante cientos de pobladores, la gobernadora campechana llamo a estar alertas para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gobernadora de Campeche Layda Sansores (14/11/2025). Foto: Presidencia
“Creo que estamos recibiendo muchas enseñanzas de alerta. Todos tenemos que estar alerta para defender a nuestra presidenta. Los otros dicen, ¿y los otros qué contestamos? Desde ahí tenemos que empezar.

“Se acabó el silencio, no estamos para soportar sus pedradas, nosotros sí tenemos argumentos para debatir y para negar las historias que ellos quieren construir a base de maldades queriéndose de adueñar de un control que ya perdieron, porque esta Patria le pertenece a los más humildes, le pertenece al pueblo, y eso es lo que no perdonan”, expresó.

