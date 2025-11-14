Más Información

Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

La presidenta negó que este fin de semana vaya a visitar al expresidente , tras su cumpleaños este 13 de noviembre y ante su gira que tiene programada este fin de semana en Campeche y Tabasco.

“No, ya dijeron ahí los comentócratas: ´es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador´. No, no vamos a ir a Palenque, si fuéramos a Palenque pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional.

“Ya viene su libro, por cierto”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Este viernes, la Mandataria dará el banderazo de arranque de obras del Acueducto de Campeche, en Campeche, así como la presentación del Plan Campeche en Champotón.

Para el sábado tiene previsto encabezar el Programa Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, y el domingo una visita al Festival del Chocolate en Explanada del recinto del Festival del Chocolate en Villahermosa.

