A un día de la manifestación convocada por integrantes de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México existe plena libertad para protestar, siempre y cuando las movilizaciones se realicen de forma pacífica.

Sin embargo, acusó que la marcha fue amplificada y promovida por la oposición.

“México es un país libre. Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación. Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre y cuando sea de manera pacífica y sin actos de violencia”, señaló durante su conferencia matutina.

La mandataria federal pidió a quienes participen en la protesta revisar la investigación presentada ayer por el Miguel Elorza de Infodemia, quien —dijo— expuso el origen de la convocatoria en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que, aunque algunos jóvenes pueden manifestarse legítimamente, detrás de la convocatoria existió una fuerte operación política de la oposición.

“Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha: el PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos”, aseguró.

La presidenta insistió en que los asistentes deben conocer cómo se fue gestando la convocatoria y mantenerse informados sobre su origen.

