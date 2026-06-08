”Estos son los momentos para los que estoy hecho”, dijo Victor Wembanyama, luego de que los Knicks ganaran de visita los primeros dos juegos de Las Finales. Ahora, es matar o morir para los Spurs de San Antonio, porque si quieren seguir vivos, deberán salir victoriosos del Madison Square Garden en el Juego 3, hoy.

No será sencillo, ningún equipo en la historia ha sido campeón de la NBA luego de perder los primeros dos partidos en condición de local, y enfrente están unos Knicks de Nueva York que parecen imparables.

El equipo de Mike Brown acumula 13 victorias consecutivas en esta postemporada y han pasado ya 44 días desde su más reciente derrota, a manos de los Hawks.

Jalen Brunson continúa al frente de un grupo que ha encontrado respuestas incluso cuando no tiene su mejor noche. Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges y O. G. Anunoby han convertido a Nueva York en un equipo asfixiante en defensa, físico y que nunca se da por vencido.

El ambiente del mítico recinto será un factor a considerar para los Spurs, pues los aficionados de la Gran Manzana vuelven a tener un choque de Las Finales desde 1999, por lo que se esperan explosiones de emoción, gritos y silbidos durante el duelo.

Ya se verá si el joven grupo de Mitch Johnson, comandado por Wemby y Stephon Castle, logra sortear la presión y urgencia de ganar, ante un equipo que ha encontrado una identidad muy difícil de corromper y que, además, está a sólo dos victorias de volver a levantar el Larry O’Brien, después de 53 años.

Por si fuera poco, asistirá Donald Trump.

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