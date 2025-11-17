Más Información

Caracas.- El ministro de Servicio Penitenciario de , Julio García Zerpa, dijo este lunes que la banda criminal transnacional Tren de Aragua, surgida en una cárcel local, es un "elemento mítico" usado para "buscar agredir" a este país.

"Eso del , que ya no existe, (...) ahora es un elemento mítico que tienen por ahí para buscar agredirnos", expresó el funcionario en un acto en Caracas, al recordar la afirmación del Ejecutivo de Nicolás Maduro que da por desmantelada esa banda desde septiembre de 2023, cuando las autoridades intervinieron la cárcel de Tocorón (norte).

García Zerpa aseguró también que Venezuela "crece, renace y no se detiene" a pesar de los que señaló como "misiles económicos" y la "amenaza frente a las costas" de este país, en referencia al creciente despliegue militar que, desde agosto, mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, enmarcado en 'Lanza del Sur', la operación anunciada la semana pasada por el Pentágono.

"Mientras deseemos ser una nación libre, soberana e independiente, vamos a tener una amenaza del imperialismo, que no está de acuerdo con esto y nunca estará de acuerdo, somos antagónicos, vamos en contra de sus intereses, porque vamos a favor de lo nuestro", agregó el ministro.

Este mismo lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "no ha sido bueno con EU" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua al país norteamericano.

Trump insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con Maduro.

El republicano aseguró el domingo que "podría haber discusiones" con el líder chavista, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes admitió haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, señalamiento que el líder chavista tacha de "invento".

