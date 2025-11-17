Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en Venezuela y en que está abierto a hablar con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente", aseguró al ser cuestionado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

Trump dijo que Maduro que "no ha sido bueno con EU" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable", añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.

#URGENTE | Le preguntan a Trump si en caso de conversar, Maduro podría hacer u ofrecer algo que le permita estar en buenos términos con Trump y dice que no.



“Maduro le hizo mucho daño a Estados Unidos. Nos ha hecho mucho daño. No solo la droga”.



pic.twitter.com/ZLZ54s8WFP — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 17, 2025

"Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", añadió sobre Maduro.

Trump ya aseguró el domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles.

Este domingo el Departamento de Estado de EU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es "un invento".

