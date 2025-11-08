Madrid.- La policía española arrestó a 13 personas sospechosas de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua, incautó un alijo de drogas y desmanteló dos laboratorios de narcóticos, informaron las autoridades.

Las detenciones, efectuadas en cinco ciudades, forman parte de la primera operación en España para desmantelar una presunta célula de la banda carcelaria venezolana, que el gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero, explicó la policía en un comunicado.

La banda se ha convertido en una referencia clave en los ataques militares del gobierno del presidente Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, así como en su campaña contra la inmigración en Estados Unidos.

Como parte del operativo, la policía española indicó que también desmantelaron dos laboratorios utilizados en la fabricación de tusi —una mezcla de cocaína, MDMA y ketamina— y confiscaron otras drogas sintéticas y cocaína.

Las detenciones siguieron a una investigación policial abierta el año pasado después de que el hermano de "Niño Guerrero", el líder de Tren de Aragua, fuera detenido en Barcelona en virtud de una orden de arresto internacional emitida por las autoridades venezolanas, dijo la policía.

Tren de Aragua se creó hace más de una década en un penal venezolano conocido por su anarquía, con delincuentes peligrosos, en el estado de Aragua, en el centro del país.

La banda se ha expandido en los últimos años coincidiendo con la marcha de más de 7.7 millones de venezolanos a causa de la crisis económica a otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

EU en "conflicto armado" con los cárteles

La administración Trump anunció el viernes otro ataque letal contra una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, estaba traficando con narcóticos en el mar Caribe, lo que elevó a 69 el número de fallecidos en al menos 17 ataques dentro de su campaña en aguas sudamericanas.

Trump ha justificado los ataques diciendo que su país está en un "conflicto armado" con cárteles de la droga como Tren de Aragua.

Los arrestos de los 13 individuos tuvieron lugar en las ciudades españolas de Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia.

