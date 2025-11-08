Más Información

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Autoridades del Invea y de Protección Civil impiden fiestas clandestinas en colonias Roma y Obrera; colocan sellos de clausura

Autoridades del Invea y de Protección Civil impiden fiestas clandestinas en colonias Roma y Obrera; colocan sellos de clausura

Madrid.- La policía española arrestó a 13 personas sospechosas de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua, incautó un alijo de drogas y desmanteló dos laboratorios de narcóticos, informaron las autoridades.

Las detenciones, efectuadas en cinco ciudades, forman parte de la primera operación en España para desmantelar una presunta célula de la banda carcelaria venezolana, que el gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero, explicó la policía en un comunicado.

La banda se ha convertido en una referencia clave en los ataques militares del gobierno del presidente Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, así como en su campaña contra la inmigración en Estados Unidos.

Lee también

Como parte del operativo, la policía española indicó que también desmantelaron dos laboratorios utilizados en la fabricación de tusi —una mezcla de cocaína, MDMA y ketamina— y confiscaron otras drogas sintéticas y cocaína.

Las detenciones siguieron a una investigación policial abierta el año pasado después de que el hermano de "Niño Guerrero", el líder de Tren de Aragua, fuera detenido en Barcelona en virtud de una orden de arresto internacional emitida por las autoridades venezolanas, dijo la policía.

Tren de Aragua se creó hace más de una década en un penal venezolano conocido por su anarquía, con delincuentes peligrosos, en el estado de Aragua, en el centro del país.

La banda se ha expandido en los últimos años coincidiendo con la marcha de más de 7.7 millones de venezolanos a causa de la crisis económica a otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Lee también

EU en "conflicto armado" con los cárteles

La administración Trump anunció el viernes otro ataque letal contra una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, estaba traficando con narcóticos en el mar Caribe, lo que elevó a 69 el número de fallecidos en al menos 17 ataques dentro de su campaña en aguas sudamericanas.

Trump ha justificado los ataques diciendo que su país está en un "conflicto armado" con cárteles de la droga como Tren de Aragua.

Los arrestos de los 13 individuos tuvieron lugar en las ciudades españolas de Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile

Pensión ISSSTE Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo. Foto: Canva / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Esta es la FECHA exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo