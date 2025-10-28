Más Información

La policía de Perú capturó a una ciudadana venezolana integrante del que participó en el secuestro de un exalcalde en , informaron este martes las autoridades.

, de 22 años, fue detenida cuando caminaba por una calle del distrito de Lince, en Lima, con un grupo de mujeres. No opuso resistencia.

"Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul en Santiago de Chile", dijo el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según la policía, Puerta huyó a Perú luego del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio. Los secuestradores pedían 50 mil dólares por liberarlo.

Ella permanecerá detenida en Lima hasta que sea entregada a las autoridades chilenas.

Las actividades del Tren de Aragua se han expandido a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de .

